Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве

После продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог Олег Павлович Табаков.
В последние месяцы жизни Олег Табаков тяжело болел.
В ноябре 2017 года стало известно о том, что актёр был госпитализирован. 12 марта 2018 года поступила информация о смерти Олега Павловича.
Уроженец Саратова, Табаков начал карьеру в театре «Современник», а в конце 1970-х основал собственный театр «Табакерка». Позднее он возглавил МХТ имени Чехова.
Как сообщает «ТАСС», прощание с Олегом Павловичем состоится 15 марта на исторической сцене МХТ. Похоронен актёр будет на Новодевичьем кладбище.