Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве

В последние месяцы жизни Олег Табаков тяжело болел.



В ноябре 2017 года стало известно о том, что актёр был госпитализирован. 12 марта 2018 года поступила информация о смерти Олега Павловича.



Уроженец Саратова, Табаков начал карьеру в театре «Современник», а в конце 1970-х основал собственный театр «Табакерка». Позднее он возглавил МХТ имени Чехова.



Как сообщает «ТАСС», прощание с Олегом Павловичем состоится 15 марта на исторической сцене МХТ. Похоронен актёр будет на Новодевичьем кладбище.