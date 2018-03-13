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Новости Нижнего Тагила

Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве

13 марта 2018, 06:35Добавить новость
культура,смерть,театр,актер,Олег Табаков,болезнь,Москва,похороны
После продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог Олег Павлович Табаков.

В последние месяцы жизни Олег Табаков тяжело болел.

В ноябре 2017 года стало известно о том, что актёр был госпитализирован. 12 марта 2018 года поступила информация о смерти Олега Павловича.


Уроженец Саратова, Табаков начал карьеру в театре «Современник», а в конце 1970-х основал собственный театр «Табакерка». Позднее он возглавил МХТ имени Чехова.

Как сообщает «ТАСС», прощание с Олегом Павловичем состоится 15 марта на исторической сцене МХТ. Похоронен актёр будет на Новодевичьем кладбище.

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