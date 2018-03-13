Погибший в Сирии свердловчанин похоронен под Екатеринбургом спустя месяц (ФОТО)

На прощание с Русланом пришли только близкие люди, военных и траурного митинга не было. Мужчина для военных фактически был чужой, поскольку он являлся наемником ЧВК «Вагнер», сообщает «E1.ru».



Его мать потеряла уже второго сына: первый ребенок в 19 лет погиб в армии в 1994 году. 34-летний Руслан Гаврилов находился в Сирии с осени прошлого года. Он погиб 8 февраля во время боя близ реки Евфрат. Похоронить его удалось только сейчас. Родные боялись, что тело Руслана не привезут на родину.





Руслан был не единственным свердловчанином, который уехал в Сирию. Известно, что в том же бою погибли Игорь Косотуров и Станислав Матвеев из Асбеста.





Фото: «E1.ru»