Погибший в Сирии свердловчанин похоронен под Екатеринбургом спустя месяц (ФОТО)
13 марта, 08:00Общество
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В поселке под Екатеринбургом накануне прошли похороны 34-летнего Руслана Гаврилова, который погиб в Сирии. А двумя днями ранее близкие и коллеги попрощались с Дмитрием Кукушкиным, который также погиб в Сирии – на Ан-26.
Сюжеты: Екатеринбург
На прощание с Русланом пришли только близкие люди, военных и траурного митинга не было. Мужчина для военных фактически был чужой, поскольку он являлся наемником ЧВК «Вагнер», сообщает «E1.ru».
Его мать потеряла уже второго сына: первый ребенок в 19 лет погиб в армии в 1994 году. 34-летний Руслан Гаврилов находился в Сирии с осени прошлого года. Он погиб 8 февраля во время боя близ реки Евфрат. Похоронить его удалось только сейчас. Родные боялись, что тело Руслана не привезут на родину.
Руслан был не единственным свердловчанином, который уехал в Сирию. Известно, что в том же бою погибли Игорь Косотуров и Станислав Матвеев из Асбеста.
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Фото: «E1.ru»
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