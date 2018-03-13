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Новости Нижнего Тагила

Пожарные и спасатели «тушили» возгорание в гипермаркете Нижнего Тагила (ФОТО)

13 марта 2018, 17:10Добавить новость
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Легенду с загоревшимся торговым комплексом отработали в ходе учений спасатели и пожарные. Ни один покупатель «загоревшегося» гипермаркета Нижнего Тагила не пострадал.

Спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» и пожарные ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» провели учения по тушению пожара в торговом комплексе.

По легенде, на складе готовой продукции загорелся товар и началось сильное задымление. К месту пожара отправились спасательные и пожарные подразделения, возгоранию присвоен повышенный номер сложности.

Работники гипермаркета эвакуировали покупателей, персонал и обесточили комплекс. Приехавшие спасатели обследовали загоревшийся склад в поисках людей, никого не обнаружив.

Затем в процессе учений проработали оперативность взаимодействия пожарных подразделений с обслуживающим персоналом и службами жизнеобеспечения города, a также способы тушения огня. Поставленная цель в организации тушения пожара торгового комплекса была достигнута, пишет Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил.

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