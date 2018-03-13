Полиция Нижнего Тагила разыскивает участника событий гибели Александра Зайцева (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила разыскивает участника событий, повлекших за собой гибель 18-летнего Александра Зайцева. По предварительным данным Станислав Ваганов, 1979 года рождения, мог быть причастен к гибели молодого человека и уже находится в розыске в другом регионе.

Согласно ориентировке, разыскиваемый Станислав Ваганов может быть причастен к событиям в кальянной в Дзержинском районе Нижнего Тагила, после которых скончался 18-летний Александр Зайцев.

ОУР ОП №17 ММУ МВД «Нижнетагильское» разыскивается Ваганов Станислав Владимирович, 18.06.1979 года рождения, уроженец п. Новоасбест, проживает в с. Петрокаменское. Разыскивается по ст.105 УК РФ. Приметы: на вид около 35-40 лет, рост около 175 см, телосложение плотное, лицо круглое, волосы темные, глаза светлые, нос широкий прямой, губы толстые, -- сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Фото со страницы родственников Александра Зайцева, 9 марта 2018 г.





По данным от УВД Нижнего Тагила, Станислав Ваганов находится также в розыске в другом регионе. Но в интересах следствия подробности полицией не разглашаются.

Ориентировка есть – Ваганов же был участником при происшествии. Он в другом регионе находится в розыске. Есть определенные нюансы, по этой причине подробности не раскрываются, -- уточнили в УВД.

На странице родственника погибшего Александра Зайцева в сети появилось фото мужчины, который был участником событий. По словам близких, фотография была сделана другом умершего тагильчанина в ночь на 9 марта на месте событий.

После случившегося он сел в «рэндж ровер» и уехал, -- рассказали друзья погибшего.

Лицо с фоторобота и фотографии узнал житель Нижнего Тагила, который несколько лет назад был сотрудником ГАИ. О сегодняшнем местонахождении Ваганова ему неизвестно. Но он рассказал об эпизоде, когда в с.Петрокаменское Станислав Ваганов пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, так как был без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Запомнил его, потому что он долго гонял от нас в пригороде, в Петрокаменском. Там их целая банда таких была, -- поделился информацией житель Нижнего Тагила.

Жителей Нижнего Тагила, что-либо знающих о местонахождении Станислава Ваганова, просят обращаться в полицию.