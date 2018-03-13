Свердловчанин выплатил полмиллиона рублей после запрета приставов на продажу квартиры

Приставы выяснили, что должник владеет квартирой. Так, специалисты вынесли постановление о запрете на отчуждение жилплощади, для того чтобы обеспечить сохранность имущества должника.

Спустя несколько дней мужчина самостоятельно пришёл на прием к судебным приставам и выплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

Известно, что в настоящее время должник добровольно оплачивает алименты для своего несовершеннолетнего ребенка, передаёт пресс-служба УФССП РФ по региону.