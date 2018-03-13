Свердловчанин выплатил полмиллиона рублей после запрета приставов на продажу квартиры

Свердловчанин выплатил полмиллиона рублей, когда судебные приставы запретили ему продавать квартиру в Екатеринбурге. Дело в том, что житель столицы Урала задолжал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Приставы выяснили, что должник владеет квартирой. Так, специалисты вынесли постановление о запрете на отчуждение жилплощади, для того чтобы обеспечить сохранность имущества должника.
Спустя несколько дней мужчина самостоятельно пришёл на прием к судебным приставам и выплатил задолженность по алиментам в полном объеме.
Известно, что в настоящее время должник добровольно оплачивает алименты для своего несовершеннолетнего ребенка, передаёт пресс-служба УФССП РФ по региону.