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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин выплатил полмиллиона рублей после запрета приставов на продажу квартиры

13 марта 2018, 10:00Добавить новость
город,деньги,дети,Екатеринбург,нарушение,Свердловская область,суд,алименты,судебные приставы,долг
Свердловчанин выплатил полмиллиона рублей, когда судебные приставы запретили ему продавать квартиру в Екатеринбурге. Дело в том, что житель столицы Урала задолжал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Приставы выяснили, что должник владеет квартирой. Так, специалисты вынесли постановление о запрете на отчуждение жилплощади, для того чтобы обеспечить сохранность имущества должника.

Спустя несколько дней мужчина самостоятельно пришёл на прием к судебным приставам и выплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

Известно, что в настоящее время должник добровольно оплачивает алименты для своего несовершеннолетнего ребенка, передаёт пресс-служба УФССП РФ по региону.
 
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