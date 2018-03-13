Тагильчане смогут выбрать концепцию моста через пруд

На совещании по строительству моста гендиректор ОАО «Уралгипротранс» Владимир Карпенко сообщил, что план по разработке сметы и проекта идёт по графику. С помощью бура проверили состояние грунта в районе предполагаемого строительства. Со стороны правого берега преобладает скальная порода, что благоприятствует строительству. На левом берегу больше отложений ила, но с 20 метров уже начинается скала, сообщил Карпенко.

Сложностью для проектировщиков представляет планировка путепроводной развязки на Свердловском шоссе, куда будет выходить мост. Для благополучной реализации проекта нужно будет учесть несколько факторов: логистику движение транспорта, движение пешеходов, возможность съездов и размещения парковок и стоянок. Последнее, добавим, создадут в целях удобства для пеших прогулок к Корабельному мысу.

Сергей Носов предложил привлечь тагильчан к обсуждению пяти вариантов проекта, о чём тагильчанам будет сообщено дополнительно.

Напомним, что 18 марта на выборах президента России тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства Нижнего Тагила.