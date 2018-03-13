Трансгендеры России могут лишиться возможности менять пол в паспорте

Российским трансгендерам могут запретить менять пол в официальных документах, в том числе и в паспорте. Такое предложение уже одобрили в Совете Федерации.

Съезд родителей России выступил с предложением законодательно запретить трансгендерам менять пол в официальных документах. Инициатива уже получила поддержку Совета Федерации, и до начала апреля проект будет направлен на рассмотрение в администрацию президента РФ.





В Совфеде настаивают на том, что отсутствие такого запрета может неблагоприятно сказаться на российских ценностях. Например, ребенку сложно будет объяснить, почему «папа вдруг решил стать мамой». Кроме того, глава соцкомитета Валерий Рязанцев уверен, что из-за пристального внимания окружающих такому ребенку будет сложно в школе.





В съезде родителей России уверены, что поддержка трансгендеров может привести к узакониванию однополых браков в России, и это необходимо прекращать. Там считают, что Россия не должна следовать примеру Европы, «вступившей в это болото», пишет «РИА Новости».