5 мусороперерабатывающих заводов появятся в Свердловской области

12 марта глава областного Минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов объявил о планируемом строительстве на Урале пяти мусороперерабатывающих заводов в ближайшие годы.

Данные заводы будут размещены на трех отдаленных территориях: в районе Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска. Планируемый бюджет строительства объектов – 5 млрд рублей. В настоящее время ведутся переговоры с четырьмя инвесторами, готовыми вложить средства в строительство мусороперерабатывающих центров.





Необходимо отметить, что в столице Урала для размещения мусороперерабатывающих предприятий могут быть рассмотрены площадки существующих полигонов, исключая Широкореченский, сообщает «Уралинформбюро».