-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -7
ночь: -13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

5 мусороперерабатывающих заводов появятся в Свердловской области

13 марта 2018, 15:15Добавить новость
Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,чиновники,экология

12 марта глава областного Минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов объявил о планируемом строительстве на Урале пяти мусороперерабатывающих заводов в ближайшие годы.

Данные заводы будут размещены на трех отдаленных территориях: в районе Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска. Планируемый бюджет строительства объектов – 5 млрд рублей. В настоящее время ведутся переговоры с четырьмя инвесторами, готовыми вложить средства в строительство мусороперерабатывающих центров.

Необходимо отметить, что в столице Урала для размещения мусороперерабатывающих предприятий могут быть рассмотрены площадки существующих полигонов, исключая Широкореченский, сообщает «Уралинформбюро».

 

 

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Уральский депутат стал участником российской делегации в ПАСЕ
13 февраля, 22:45
0 0
Новый состав комиссии по защите прав дольщиков утвержден главой Свердловской области
6 февраля, 23:35
0 0
Жильцы элитного дома в Екатеринбурге требуют снести палатку с шаурмой
6 февраля, 07:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 318
Сейчас на сайте 4102 гостя и 26 пользователей
Подписаться на новости