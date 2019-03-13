250 тысяч за перелом ноги взыскала с ГЛК «Гора Белая» жительница Нижнего Тагила
Сегодня, 13:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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ГЛК «Гора Белая» должен заплатить жительницы Нижнего Тагила 250 тысяч рублей за перелом ноги.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина дважды упала во время отдыха на территории горнолыжного комплекса. Первый раз она поскользнулась на главном входе, а затем упала в зоне сноутюбинка. Во время падений женщина травмировала ногу, и ей потребовалась операция. У нее диагностировали перелом большой берцовой кости, разрыв связки и мениска. Тагильчанка некоторое время была нетрудоспособна и могла передвигаться только на костылях.
Чтобы взыскать моральный вред, она обратилась в суд. Тагильчанка требовала компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования частично и постановил взыскать с «Горы Белой» 250 тысяч рублей.
Ответчик обжаловал решение, однако Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений, сообщает ЕТВ.
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