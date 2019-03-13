250 тысяч за перелом ноги взыскала с ГЛК «Гора Белая» жительница Нижнего Тагила

Женщина дважды упала во время отдыха на территории горнолыжного комплекса. Первый раз она поскользнулась на главном входе, а затем упала в зоне сноутюбинка. Во время падений женщина травмировала ногу, и ей потребовалась операция. У нее диагностировали перелом большой берцовой кости, разрыв связки и мениска. Тагильчанка некоторое время была нетрудоспособна и могла передвигаться только на костылях.