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250 тысяч за перелом ноги взыскала с ГЛК «Гора Белая» жительница Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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250 тысяч за перелом ноги взыскала с ГЛК «Гора Белая» жительница Нижнего Тагила

Сегодня, 13:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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