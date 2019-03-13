Администрация Екатеринбурга просит запретить алкомаркеты в жилых домах
Сегодня, 10:21ОбществоФото: pixabay.com
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Администрация Екатеринбурга подготовила обращение в Госдуму с просьбой рассмотреть законопроект о запрете алкомаркетов в жилых домах.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева, большинство торговых точек, размещающихся на первых этажах жилых зданий, осуществляют торговлю алкогольной продукцией.
По данным Роспотребнадзора, в регионе отмечается рост алкоголепотребления, что может быть связано с доступностью алкогольных напитков.
Чернышева отметила, что данный закон в Госдуме уже обсуждался, однако пока не принят.
Коллеги Чернышевой поддержали ее инициативу и намереваются подготовить обращение к депутатами Государственной думы, пишет URA.RU.
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