Администрация Екатеринбурга просит запретить алкомаркеты в жилых домах

Как сообщает председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева, большинство торговых точек, размещающихся на первых этажах жилых зданий, осуществляют торговлю алкогольной продукцией.

По данным Роспотребнадзора, в регионе отмечается рост алкоголепотребления, что может быть связано с доступностью алкогольных напитков.

Чернышева отметила, что данный закон в Госдуме уже обсуждался, однако пока не принят.