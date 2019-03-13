Единая социальная карта начнет действовать в Свердловской области с 2021 года
Сегодня, 16:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Евгений Куйвашев внес на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект о создании Единой социальной карты. Планируется, что закон вступит в силу с января 2021 года.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания 26 марта 2019 года. Сообщается, что уже в 2019 году граждане могут написать заявление на перечисление льгот на Единую социальную карту, однако в силу закон вступит с января 2021 года.
После вступления закона в силу, жители Свердловской области смогут получать пособия, соцвыплаты, доплаты к пенсии и иные меры социальной поддержки, используя Единую социальную карту.
Инициатива губернатора по внедрению Единой социальной карты направлена на повышение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки за счет современных информационных технологий,отметила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.
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