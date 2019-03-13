Фонд жилищного строительства Свердловской области судился с Первым каналом

23 ноября 2017 года в эфире Первого канала был показан выпуск передачи «Мужское/Женское». Героями эфира стала семейная пара из Ивделя, которые были госпитализированы с отравлением после переезда в новую квартиру. Сообщалось, что причиной интоксикации всех членов семьи стали некачественные материалы, из которых был построен дом. На эфир были приглашены представители Фонда жилищного строительства. Однако, как посчитали представители фонда, во время эфира их оскорбляли и не дали высказать свою точку зрения.