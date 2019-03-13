Фонд жилищного строительства Свердловской области судился с Первым каналом
Фонд жилищного строительства Свердловской области судился с Первым каналом из-за оскорблений на передаче «Мужское/Женское».
23 ноября 2017 года в эфире Первого канала был показан выпуск передачи «Мужское/Женское». Героями эфира стала семейная пара из Ивделя, которые были госпитализированы с отравлением после переезда в новую квартиру. Сообщалось, что причиной интоксикации всех членов семьи стали некачественные материалы, из которых был построен дом. На эфир были приглашены представители Фонда жилищного строительства. Однако, как посчитали представители фонда, во время эфира их оскорбляли и не дали высказать свою точку зрения.
Фонд жилищного строительства Свердловской области обратился с иском в суд. В областном суде фонду отказали в удовлетворении исковых требований. Представители фонда были неудовлетворены решением и подали апелляцию. Однако решение суда первой инстанции осталось неизменным, пишет URA.RU.