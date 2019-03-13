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Фонд жилищного строительства Свердловской области судился с Первым каналом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фонд жилищного строительства Свердловской области судился с Первым каналом

Сегодня, 08:39ОбществоФото: Скриншот видео Первого канала
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