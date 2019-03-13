Ликвидированная «Золушка» в Екатеринбурге через год снова сможет кормить детей

Согласно решению суда, предприятие должно быть ликвидировано в течение 6 месяцев.

Напомним, что Роспотребнадзор обратился в суд с иском о закрытии предприятия из-за многочисленных нарушений. В частности, неоднократных вспышек кишечной инфекции в ряде школ Екатеринбурга. Во всех учреждениях организацией питания занималось МУП «Золушка».

Предприятие собирается обжаловать судебное решение, ссылаясь на то, что доводы Роспотребнадзора «являются надуманными».

В настоящий момент МУП не осуществляет деятельность на территории школ Екатеринбурга. Так как, по условиям контрактов, поставщики питания, привлекавшиеся за нарушения к административной ответственности, не могут претендовать на заключение договоров.