Марка за 86 тысяч и нацистская пепельница: какой антиквариат продают в Нижнем Тагиле?

Старинный поднос за 100 тысяч рублей Небольшой немецкий старинный поднос, как заявляет продавец, является очень редкой находкой для коллекционеров. Сделан он на Вюртембергской металлургической фабрике, которая находится в маленьком городке Гайслинген и функционирует до сих пор.

Немецкий альбом с фотографиями за 95 тысяч рублей Любителям старинных фотокарточек предлагают приобрести коллекционный альбом с фотографиями немецких солдат и офицеров времен Первой мировой войны.

Марка за 86 тысяч рублей По заявлению продавца, марка выпущена в 1914 году в Германии. Посвящена она немецко-английской экспедиции в Новую Гвинею. На европейских филателистических аукционах подобную марку продавали по цене от 200 до 600 евро.

Антикварная сумка со вставками из серебра за 40 тысяч рублей Сумка изготовлена вручную из черного бархата и серебра 800-ой пробы. Вес аксессуара – 130 граммов. По словам продавца, сумка находится в хорошем состоянии.

Колесная пара за 30 тысяч рублей Колеса узкоколейного вагона сделаны из углеродистой стали в демидовские времена, утверждает продавец и предлагает использовать их как арт-объект.

Отлично подойдет как элемент декора на участок в коттедж. В вертикальном положении можно приспособить под барную стойку. Также имеются и другие мелочи от узкоколейки,говорится в описании товара.

Немецкая пепельница времен Второй мировой войны за 27 тысяч рублей На пепельнице изображена немецкая каска со свастикой на фоне двух перекрещенных мечей. В описании лота указано, что артефакт оказался в Нижнем Тагиле из большой европейской коллекции.

Самовар за 18 тысяч рублей Продавец указал, что самовар изготовлен на фабрике Б. Г. Тейле, открытой в 1894 году прусским подданным Рейнгольдом Тейле в Туле и записанной им на жену Берту Густавовну. К 1908 году на ней выпускалось до трех тысяч самоваров в месяц, но после революции фабрику национализировали и присоединили к Тульскому патронному заводу.

Молитвенник за 15 тысяч рублей Старинный русский молитвенник предположительно 17-18 веков.