Майские указы и экологию обсудят специалисты на форуме ЖКХ в Екатеринбурге

Форум будет проходить три дня, за это время участники смогут обсудить вопросы развития и модернизации сферы ЖКХ, вопросы реализации майских указов президента России, а также указов губернатора Свердловской области в рамках «Пятилетки развития». С торжественной речью на мероприятии выступил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.