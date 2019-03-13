Майские указы и экологию обсудят специалисты на форуме ЖКХ в Екатеринбурге
В Свердловской области открылся форум «ЖКХ-ПромЭкспо-2019». В программе семинара заявлены выставки специализированного оборудования, конференции и круглые столы по вопросам отрасли.
Форум будет проходить три дня, за это время участники смогут обсудить вопросы развития и модернизации сферы ЖКХ, вопросы реализации майских указов президента России, а также указов губернатора Свердловской области в рамках «Пятилетки развития». С торжественной речью на мероприятии выступил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.
Эксперты обсудят возможности внедрения экологичных технологий в сфере ЖКХ, реализацию концессий, наметят планы работ по программе «Чистая вода», подведут итоги пятилетки по капремонту МКД.
Напомним, что сейчас в регионе реализуются программы по газификации, энергосбережению, обращению с ТКО, созданию комфортной городской среды.
Форум проходит в ККТ «Космос» в Екатеринбурге, сообщает правительство Свердловской области.