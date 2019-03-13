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Микрофинансовая организация в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч за частые смс
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Микрофинансовая организация в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч за частые смс

Сегодня, 10:42ОбществоФото: pixnio.com
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