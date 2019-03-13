Микрофинансовая организация в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч за частые смс

Житель Екатеринбурга в начале 2018 года взял заем в МФК «СМАРТМАНИ.РУ». Сумма займа составила 13 тысяч рублей. Однако погасить кредит мужчина не смог, спустя полгода размер его задолженности достиг 29 тысяч рублей. С целью взыскания долга представители компании стали отправлять смс со скрытого номера.

Екатеринбуржец написал в УФССП заявление, в котором сообщил, что «СМАРТМАНИ.РУ» осуществляет на него давление, в агрессивной форме требуя вернуть деньги.

Сотрудники УФССП выявили нарушение законодательства со стороны МФК. Так, на телефон должника за одну неделю поступило более 10 сообщений от организации, при том, что законом допустимо не более 16 сообщений в месяц и не более 4 сообщений в неделю.