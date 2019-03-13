Нет ни аптеки, ни медпункта: жители поселка на окраине Серова остались без медпомощи

В поселке на окраине Серова проживают две тысячи человек. Ранее там работало амбулаторное отделение, в котором вели прием терапевт, фельдшер, детский врач, работали процедурный, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты.

Два года назад медпункт закрыли на ремонт, жителям было предложено обращаться за медпомощью в поликлинику, которая находится в 5 км. Жители поселка говорят о том, что больные пожилые люде не в состоянии ездить с двумя пересадками на маршрутках.

Главврач больницы стал говорить в СМИ, что больницу закрыли на ремонт. Но когда он хотя бы начнется, и есть ли какие-то перспективы, непонятно, говорит одна из жительниц поселка.

В городской поликлинике запись к врачам за две недели, к узким специалистам – за два месяца.

Также горожане сообщают, что в поселке нет даже аптеки.

Главврач горбольницы №1 Иван Болтасев пояснил, что помещение проходит процедуру оценки для выяснения целесообразности проведения ремонта.