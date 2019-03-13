Совещание по обеспечению законности в сфере обращения с ТКО прошло в Нижнем Тагиле

Как было отмечено на совещании, в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО в Свердловской области, предпринимаются все необходимые усилия для обеспечения соблюдения прав свердловчан и соблюдения законодательства в этой области.

Также было отмечено, что некоторые проблемные вопросы требуют более тщательной проработки. В их числе факты начисления платы без учета сведений о проживающих в квартирах. Кроме того, на региональном и муниципальном уровнях необходимо решить вопрос о нормативном урегулировании вопросов, регламентирующих обращение с коммунальными отходами.

В ходе совещания Юрий Гулягин предостерег региональных операторов и чиновников от нарушения законодательства.