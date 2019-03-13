Совещание по обеспечению законности в сфере обращения с ТКО прошло в Нижнем Тагиле
13 марта в Нижнем Тагиле замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин провел совещание, касающееся вопросов законности в сфере обращения с ТКО.
Как было отмечено на совещании, в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО в Свердловской области, предпринимаются все необходимые усилия для обеспечения соблюдения прав свердловчан и соблюдения законодательства в этой области.
Также было отмечено, что некоторые проблемные вопросы требуют более тщательной проработки. В их числе факты начисления платы без учета сведений о проживающих в квартирах. Кроме того, на региональном и муниципальном уровнях необходимо решить вопрос о нормативном урегулировании вопросов, регламентирующих обращение с коммунальными отходами.
В ходе совещания Юрий Гулягин предостерег региональных операторов и чиновников от нарушения законодательства.
На совещании был обозначен ряд мероприятий для исполнения требований законодательства РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.