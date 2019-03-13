Свердловский Центр развития туризма вошел в 10 лучших турцентров в России
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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В рамках международной турвыставки «Интурмаркет» были названы лучшие туристические центры России. Центр развития туризма Свердловской области вошёл в десятку лучших участников выставки.
Выставка проходит ежегодно. Свердловский Центр развития туризма участвует в ней каждый год и в этом году получил возможность представить свои разработки в области перспективных туристических проектов. Как рассказала директор Центра Эльмира Туканова, на выставке были представлены проекты «Урал для школы» и «Императорский маршрут».
Благодаря проекту «Урал для школы» школьники смогли совершить путешествие по родному краю в рамках 21 туристического образовательного маршрута. Кроме того, на турвыставке представили опыт в сфере господдержки событийных мероприятий, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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