Свердловский Центр развития туризма вошел в 10 лучших турцентров в России

Выставка проходит ежегодно. Свердловский Центр развития туризма участвует в ней каждый год и в этом году получил возможность представить свои разработки в области перспективных туристических проектов. Как рассказала директор Центра Эльмира Туканова, на выставке были представлены проекты «Урал для школы» и «Императорский маршрут».