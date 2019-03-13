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Свердловский Центр развития туризма вошел в 10 лучших турцентров в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hiker 918473 960 720

Свердловский Центр развития туризма вошел в 10 лучших турцентров в России

Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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