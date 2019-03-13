Тетюхин и Куйвашев обсудили план спасения реабилитационного центра в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:42ОбществоФото: Уральский клинико-реабилитационный центр
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Владислав Тетюхин и Евгений Куйвашев обсудили меры поддержки Уральского клинико-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Встреча состоялась 6 марта, однако о ней стало известно лишь накануне, результаты разговора губернатора и мецената пока не разглашаются.
Как рассказал Тетюхин, губернатор в жесткой форме потребовал от министра здравоохранения Свердловской области разработать план мероприятий по максимальной поддержке современных высокотехнологичных медучреждений региона, пишет ЕАН.
10 марта стало известно, что губернатор поручил обеспечить госпиталь Тетюхина госзаказом.
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