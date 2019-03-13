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Тетюхин и Куйвашев обсудили план спасения реабилитационного центра в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тетюхин и Куйвашев обсудили план спасения реабилитационного центра в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:42ОбществоФото: Уральский клинико-реабилитационный центр
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