Цена единственного дома посреди тагильского парка Народный снизилась вдвое

В «домике Левиафана», как его называют местные жители, постоянно живёт отец Александра, а зарегистрированы помимо пенсионера и хозяина еще трое - брат, его жена и ребенок.

Вкладываться в дом я не вижу смысла – в любой момент его могут снести. Я изначально планировал открыть на территории участка прокат велосипедов, роликов и самокатов. Но отец уже в возрасте, поэтому ему будет тяжело,сказал TagilCity.ru Александр Пименов.

Когда мужчина только выставил дом на продажу на одной из популярных интернет-площадок, ему стало поступать много звонков, но никто не был готов приобрести здание (а главное землю под ним) за 30 млн рублей.

Мы приняли решение снизить цену вдвое и обратиться за помощью к риэлторам.

После скидки более чем в два раза стало поступать и больше звонков – от трех до пяти в сутки, но конкретное предложение пока сделали только чиновники.

Несколько раз звонили из мэрии – пытались выкупить землю за полмиллиона рублей, хотя кадастровая стоимость участка составляет почти 5,5 миллионов,говорит TagilCity.ru хозяин дома.

Строение и земельный участок стали собственностью семьи после продолжительных судебных споров с администрацией города. После начала строительства парка семья Александра ждала расселения, но, как оказалось, напрасно.