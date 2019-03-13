Цена единственного дома посреди тагильского парка Народный снизилась вдвое
Единственный частный дом в строящемся в Нижнем Тагиле парке Народный стали продавать за 14 миллионов рублей вместо заявленных ранее 30 миллионов. Спрос повысился, но конкретное предложение пока сделала только мэрия - 500 тысяч рублей, то есть в 28 раз дешевле, рассказал TagilCity.ru хозяин дома Александр Пименов.
В «домике Левиафана», как его называют местные жители, постоянно живёт отец Александра, а зарегистрированы помимо пенсионера и хозяина еще трое - брат, его жена и ребенок.
Вкладываться в дом я не вижу смысла – в любой момент его могут снести. Я изначально планировал открыть на территории участка прокат велосипедов, роликов и самокатов. Но отец уже в возрасте, поэтому ему будет тяжело,сказал TagilCity.ru Александр Пименов.
Когда мужчина только выставил дом на продажу на одной из популярных интернет-площадок, ему стало поступать много звонков, но никто не был готов приобрести здание (а главное землю под ним) за 30 млн рублей.
Мы приняли решение снизить цену вдвое и обратиться за помощью к риэлторам.
После скидки более чем в два раза стало поступать и больше звонков – от трех до пяти в сутки, но конкретное предложение пока сделали только чиновники.
Несколько раз звонили из мэрии – пытались выкупить землю за полмиллиона рублей, хотя кадастровая стоимость участка составляет почти 5,5 миллионов,говорит TagilCity.ru хозяин дома.
Строение и земельный участок стали собственностью семьи после продолжительных судебных споров с администрацией города. После начала строительства парка семья Александра ждала расселения, но, как оказалось, напрасно.
Если нам дадут достойное жильё, то вопрос о деньгах вообще не будет стоять. Но это смешно – выкупать землю по цене в 10 раз ниже кадастровой стоимости,добавляет Александр.