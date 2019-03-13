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Цена единственного дома посреди тагильского парка Народный снизилась вдвое
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цена единственного дома посреди тагильского парка Народный снизилась вдвое

Сегодня, 16:55ОбществоКсения ПлесовскихФото: личный архив хозяина дома
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