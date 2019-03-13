Универсиада в Красноярске прошла без перебоев в электроэнергии

На время проведения Универсиады для энергоснабжения города было задействовано

свыше 1500 человек из разных компаний группы, а также примерно 170 единиц техники, сообщают «Новые известия».

Для повышения надежности городского электросетевого комплекса использовали 60 дизельных генераторов и три источника бесперебойного снабжения.

Замминистра энергетики России Андрей Черезов рассказал, что Универсиада-2019 прошла без сбоев, которые бы имели влияние на работу объектов и инфраструктуры мероприятия. Он высоко оценил работу по обеспечению стабильной подачи электричества и отдельно подчеркнул слаженность и профессионализм специалистов “Россетей”.

В процессе реконструкции активно применялись новейшие цифровые технологии и современное оборудование, которое в режиме реального времени позволяет получать сведения о функционировании объектов электросети. Благодаря этому, “Россети” создали в Красноярске один из наиболее передовых в РФ центров электросетевого управления.

Руководитель холдинга Павел Ливинский обратил внимание, что такой результат достигнут благодаря большой работе специалистов “Россетей”. Эта работа имела целью не только краткосрочное обеспечение Универсиады, но и формирование крепкой электроэнергетической базы для дальнейшего развития города на годы вперед.