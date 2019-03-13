Подозреваемый в изнасиловании пенсионерки в Екатеринбурге задержан по анализу ДНК

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Мужчина незаконно проник в жилище 84-летней пенсионерки и совершил изнасилование. С места преступления злоумышленник скрылся, когда его застали родственники потерпевшей. Мужчина убежал, обронив кепку.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены мероприятия, направленные на установление личности предполагаемого преступника и его задержание. К работе были подключены криминалисты СК по Свердловской области.

Изъятая с места преступления кепка была направлена экспертам, которые по генетическому профилю, выявленному на головном уборе, установили, что она принадлежит ранее судимому гражданину Новгородской области. Подозреваемый был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был обнаружен в Твери, где проживал у своего знакомого.

Оперуполномоченные уголовного розыска выезжали в служебную командировку в этот город и доставили злоумышленника по месту совершения преступления. В настоящее время он содержится под стражей и проверяется на причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям,сообщил глава пресс-службы полиции Свердловской области Валерий Горелых.

Установлено, что помимо ранее совершенных преступлений имущественного характера, мужчина имеет судимость за убийство, совершенное на территории республики, входившей в состав СССР.

Мужчина не имел постоянного места жительства, злоупотреблял алкоголем. Изнасилование пенсионерки он совершил в состоянии алкогольного опьянения.