В Москве началось банкротство экс-депутата Госдумы от Нижнего Тагила

Банк подал в суд из-за долга компании «Ява строй» в 106,8 млн рублей. Поручителем по кредиту компании был Язев.

Представитель банка требовал объявить Валерия Язева банкротом и начать продажу его имущества. В итоге в отношении экс-депутата начата процедура реструктуризации долга, которая будет проведена до 5 сентября.

Иски о банкротстве также поданы на дочь и жену Валерия Язева. Они также были поручителями компании «Ява строй».

Напомним, что Валерий Язев был избран в Госдуму в 1999 году и на протяжении двух созывов представлял там Нижний Тагил и Свердловскую область.