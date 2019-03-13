В Москве началось банкротство экс-депутата Госдумы от Нижнего Тагила
Сегодня, 20:18ОбществоФото: duma.gov.ru
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Заявление Совкомбанка о банкротстве бывшего вице-спикера Госдумы Валерия Язева было признано обоснованным.
Сюжеты: Нижний Тагил
Банк подал в суд из-за долга компании «Ява строй» в 106,8 млн рублей. Поручителем по кредиту компании был Язев.
Представитель банка требовал объявить Валерия Язева банкротом и начать продажу его имущества. В итоге в отношении экс-депутата начата процедура реструктуризации долга, которая будет проведена до 5 сентября.
Иски о банкротстве также поданы на дочь и жену Валерия Язева. Они также были поручителями компании «Ява строй».
Напомним, что Валерий Язев был избран в Госдуму в 1999 году и на протяжении двух созывов представлял там Нижний Тагил и Свердловскую область.
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Фото: historyntagil.ru
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