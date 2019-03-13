Взрывное устройство и 27 единиц незаконного оружия были изъяты в Свердловской области

В ходе мероприятия полицейские выявили 56 правонарушений, связанных с незаконным хранением оружия. У свердловчан были найдены 27 единиц огнестрельного оружия, одно взрывное устройство, 900 патронов, пять детонаторов.

Помимо этого, во время рейдов были проверены более 3,5 тыс. владельцев оружия. По результатам операции полицейские выявили 46 нарушений, информирует «Облгазета».