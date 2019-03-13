Жительница Верхней Пышмы четыре года жила без электричества

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Жительница Верхней Пышмы с 2015 года проживала без электричества.
В 2015 году в доме была отключена электроэнергия из-за аварии. Жительница одной из квартир неоднократно подавала жалобы для восстановления подачи электроэнергии, однако они оставались без ответа.
В 2018 году женщина подала в суд на ФГАУ «Оборонлес», которое предварило справку о том, что аварийный участок не числится у них на балансе. Верхнепышминский городской суд отказал женщине в удовлетворении исковых требований, после чего она обратилась в облсуд.
Облсуд обязал ФГАУ «Оборонлес» восстановит подачу электроэнергии, поскольку у предприятия есть право оперативного управления домом и участком электросети, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
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