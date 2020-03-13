Аналитики узнали процент екатеринбуржцев, недовольных зарплатой

Основной причиной, по которой респонденты ищут новую работу или готовы рассматривать другие предложения, снова стал размер заработной платы - 42% респондентов хотели бы получать больше. 6% жалуются на слишком долгую дорогу до работы, 12% - на скучные задачи, 10% - на отсутствие карьерного роста, а еще 10% — на перегруженность работой,сообщают в пресс-службе Зарплата.ру.

В результате оказалось, что 59% горожан думают о смене работы, а 11% опрошенных в этом году уже успели сменить работу.

Основная проблема, вынуждающая людей принимать такое решение, связана с желанием увеличить свою зарплату (36% респондентов). Другие причины относятся к социальным конфликтам (22%), отсутствие возможности карьерного роста (11%), либо большая удаленность от дома (5%).