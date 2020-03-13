Аналитики узнали процент екатеринбуржцев, недовольных зарплатой
Более половины жителей Екатеринбурга, по данным результатов социологического опроса, опубликованном на портале Зарплата.ру, недовольны своим местом работы и планируют его сменить.
Основной причиной, по которой респонденты ищут новую работу или готовы рассматривать другие предложения, снова стал размер заработной платы - 42% респондентов хотели бы получать больше. 6% жалуются на слишком долгую дорогу до работы, 12% - на скучные задачи, 10% - на отсутствие карьерного роста, а еще 10% — на перегруженность работой,сообщают в пресс-службе Зарплата.ру.
В результате оказалось, что 59% горожан думают о смене работы, а 11% опрошенных в этом году уже успели сменить работу.
Основная проблема, вынуждающая людей принимать такое решение, связана с желанием увеличить свою зарплату (36% респондентов). Другие причины относятся к социальным конфликтам (22%), отсутствие возможности карьерного роста (11%), либо большая удаленность от дома (5%).
Кроме того, среди екатеринбуржцев, сменивших недавно место работы, 34% остались недовольны и могут задуматься о повторной смене компании.