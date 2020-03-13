Более 200 работников Приморья прошли санаторно-курортное лечение за счет ФСС
Свыше двухсот приморских предпенсионеров и пенсионеров воспользовались возможностью Фонда социального страхования и съездили на лечение в санаторий. При этом объем финансирования этого направления за год вырос на 10 процентов.
Как известно, под предпенсионерами принято понимать людей, которым до пенсионного возраста осталось пять лет. Финансовую поддержку ФСС для подобных нужд можно получить при наличии соответствующей справки и необходимости прохождения санаторного лечения. Что касается предприятий, то, если они рассчитывают на финансовую поддержку проведения профилактических мер, их администрации необходимо предоставить в Фонд социального страхования все нужные документы до августа.
Как известно, в прошлом году 528 организаций Приморья использовали финансирование ФСС для организации профилактических мер на предприятии. При этом объем этого финансирования за год возрос на 45 процентов и достиг более чем 162 млн рублей. Более 200 человек отправили на курорты лечиться, что обошлось Фонду в 9,2 млн рублей, сообщило издание newizv.ru.