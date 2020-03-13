Директор МАУ «Тагил-пресс» Сергей Лошкин в марте покидает свой пост

Заявление на увольнение написано Лошкиным по собственному желанию. Последним рабочим днем директора МАУ станет 31 марта. Кто займет его место — пока неизвестно.

Напомним, с августа по ноябрь 2019 года Сергей Лошкин являлся руководителем МАУ «Тагил-ТВ», и МАУ «Тагил-пресс». В это время поднимался вопрос о слиянии двух медиаресурсов. В начале декабря прошлого года директором «Тагил-ТВ» стала Ирина Пудовкина, которая также руководит телекомпанией «Телекон».