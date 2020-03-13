Директор МАУ «Тагил-пресс» Сергей Лошкин в марте покидает свой пост
Сегодня, 16:53ОбществоФото: страница Сергея Лошкина в Facebook
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Руководитель МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», в которую входит печатное издание и сайт «Тагильский рабочий», Сергей Лошкин в марте уйдет со своего поста. Об этом он рассказал АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявление на увольнение написано Лошкиным по собственному желанию. Последним рабочим днем директора МАУ станет 31 марта. Кто займет его место — пока неизвестно.
Напомним, с августа по ноябрь 2019 года Сергей Лошкин являлся руководителем МАУ «Тагил-ТВ», и МАУ «Тагил-пресс». В это время поднимался вопрос о слиянии двух медиаресурсов. В начале декабря прошлого года директором «Тагил-ТВ» стала Ирина Пудовкина, которая также руководит телекомпанией «Телекон».
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