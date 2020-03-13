Глава "Россетей" лично мониторит восстановление электроснабжения после урагана

«Новые известия» пишут, что в общем подача энергии была выведена из строя в 17 субъектах страны. В устранении последствий шторма принимали участие более 1600 человек в составе примерно 500 бригад. Помимо этого, в работах задействовали 491 единицу спецтехники.

В некоторых регионах ЦФО все еще наблюдаются осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 30 метров в секунду. Вместе с тем продолжительность ремонтных работ не превышает двух часов.

В настоящее время сложное положение наблюдается в Тверской области: здесь с последствиями шторма борются более 400 энергетиков, им в помощь «Россетями» направлены допсилы — 890 человек и 259 единиц техники.

По всем вопросам, касающимся энергоподачи, необходимо обратиться в контакт-центры дочерних предприятий холдинга. Для потребителей действует и портал «Светлая страна».