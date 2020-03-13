Глава "Россетей" лично мониторит восстановление электроснабжения после урагана
Гендиректор ГК «Россети» Павел Ливинский самостоятельно мониторит энерговосстановительные работы в регионах РФ, пострадавших от штормового циклона.
«Новые известия» пишут, что в общем подача энергии была выведена из строя в 17 субъектах страны. В устранении последствий шторма принимали участие более 1600 человек в составе примерно 500 бригад. Помимо этого, в работах задействовали 491 единицу спецтехники.
В некоторых регионах ЦФО все еще наблюдаются осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 30 метров в секунду. Вместе с тем продолжительность ремонтных работ не превышает двух часов.
В настоящее время сложное положение наблюдается в Тверской области: здесь с последствиями шторма борются более 400 энергетиков, им в помощь «Россетями» направлены допсилы — 890 человек и 259 единиц техники.
По всем вопросам, касающимся энергоподачи, необходимо обратиться в контакт-центры дочерних предприятий холдинга. Для потребителей действует и портал «Светлая страна».
Отмечается, что компания «Россети» представляет собой крупнейший мировой электрохолдинг с численностью, превышающей 200 тысяч человек. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.