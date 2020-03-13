Минприроды приняло заявку на ремонт Верхне-Выйского гидроузла в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Региональное министерство природных ресурсов приняло для рассмотрения заявку на субсидию из областного бюджета на капремонт гидроузла на Верхне-Выйском пруду в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пакет проектно-сметной документации, которую разработало ООО «НПП «Проект-стройкомплекс», прошел государственную экспертизу. Стоимость ремонтных работ гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища составит более 166 миллионов рублей.
Напомним, ранее стало известно, что проект по реабилитации Черноисточинского пруда также получил одобрение госэкспертизы и передан в Минприроды.
Проект реабилитации Черноисточинского пруда прошёл госэкспертизу
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