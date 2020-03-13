Новый глава Минспорта РФ Олег Матыцин прибудет в Екатеринбург с рабочим визитом

14 марта утром он проведет лекцию и встречу со студентами Уральского федерального университета. После этого он встретится со спортивными общественниками региона и территории Уральской футбольной академии.

Возможно Матыцин встретится с Евгением Куйвашевым и обсудит подготовку к проведению Всемирных университетских игр в 2023 году. Ожидается, что после этого он посетит спортивные сооружения города, которые планируется задействовать для проведения мероприятия.