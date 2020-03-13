Новый глава Минспорта РФ Олег Матыцин прибудет в Екатеринбург с рабочим визитом
Сегодня, 19:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург сегодня ночью прибудет новый глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин с рабочим визитом, сообщает «Федерал Пресс».
Сюжеты: Екатеринбург
14 марта утром он проведет лекцию и встречу со студентами Уральского федерального университета. После этого он встретится со спортивными общественниками региона и территории Уральской футбольной академии.
Возможно Матыцин встретится с Евгением Куйвашевым и обсудит подготовку к проведению Всемирных университетских игр в 2023 году. Ожидается, что после этого он посетит спортивные сооружения города, которые планируется задействовать для проведения мероприятия.
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