Россияне начали скупать снотворное и мелатонин

По сравнению с 2015 годом количество купленного снотворного на основе мелатонина выросло в 3 раза, с 768 100 упаковок (2015 год) до2,26 млн (2019 год). Эксперты видят причину в том, что на россиян все больше действует так называемый цифровой шум.

В компании DSM Group, занимающейся исследованием фармрынка, заявляют, что в 2019 году на мелатонин покупатели потратили 1,3 млрд рублей. Почти 40% от этой суммы пришлась на Центральный округ, 14,33% – на Северо-Западный и 12,93% – на Приволжский.

Аналитики связывают рост продаж с рекламой. В ней производитель называет мелатонин универсальным средством для борьбы с нарушениями сна. В то же время медики считают такой подход неверным, так как уже известно более 80 подобных расстройств. Каждое из них предполагает специфическую диагностику и особый подход к лечению.