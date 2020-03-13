Свердловчане просят переименовать улицу Терешковой из-за конституционных поправок
Сегодня, 15:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Артемовском Свердловской области была опубликована петиция, обращенная к главе городского округа с требованием переименовать улицу, носящую имя Терешковой, сообщает Накануне.RU. Это связано с предложением Терешковой касательно обнуления президентских сроков.
За первые сутки петиция собрала более 260 подписей, однако на текущий момент количество подписей увеличилось в десять раз и достигло отметки в более, чем 2,5 тысячи. Далее авторы рассчитывают увеличить количество подписей минимум вдвое.
Помимо главы Артемовского ГО Андрея Самочернова, авторы петиции рассчитывают на поддержку свердловского губернатора Евгения Куйвашева в вопросе скорейшего переименования улицы.
Сама Валентина Терешкова заявила, что критикующие ее поправку «не любят страну».
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