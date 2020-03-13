Тагильчанка осуждена за избиение полицейского в Рождество
Сегодня, 12:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле осуждена 30-летняя мать троих детей. Женщина избила полицейского в ночь перед Рождеством, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина отмечала Рождество вместе с родственниками, в позднее время она в состоянии алкогольного опьянения возвращалась домой. Тагильчанка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, чем привлекла внимание сотрудников ППС. Они предложили женщине проследовать в отдел полиции.
Тагильчанка набросилась на одного из патрульных, ударила его по рукам и ногам. В результате у правоохранителя образовались гематомы и кровоподтеки. На суде женщина признала вину и раскаялась. Ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно.
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