Тагильчанка осуждена за избиение полицейского в Рождество

Женщина отмечала Рождество вместе с родственниками, в позднее время она в состоянии алкогольного опьянения возвращалась домой. Тагильчанка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, чем привлекла внимание сотрудников ППС. Они предложили женщине проследовать в отдел полиции.

Тагильчанка набросилась на одного из патрульных, ударила его по рукам и ногам. В результате у правоохранителя образовались гематомы и кровоподтеки. На суде женщина признала вину и раскаялась. Ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно.