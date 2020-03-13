В Екатеринбурге социальные службы пришли домой к пятикласснику, торговавшему на улице
Сегодня, 21:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге семью 11-летнего Тимофея, который продавал на улице мыло и брошки ручной работы, проверили работники социальной службы, сообщает E1.
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По словам мамы Тимофея, торговать у магазина незаконно. В социальную службу сигнал поступил от комиссии по делам несовершеннолетних, поэтому они обязаны провести проверку. Кроме того, родителям пришлось написать объяснительную.
Сотрудники службы проверили, в каких условиях проживает ребенок, а также провели профилактическую беседу и запретили торговать у магазина.
Теперь продажей украшений мальчик будет заниматься через интернет. Для этого у него имеется страница в Instagram. В социальной службе объяснили, что для ведения законной деятельности нужно зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налог.
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