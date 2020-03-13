В Екатеринбурге социальные службы пришли домой к пятикласснику, торговавшему на улице

По словам мамы Тимофея, торговать у магазина незаконно. В социальную службу сигнал поступил от комиссии по делам несовершеннолетних, поэтому они обязаны провести проверку. Кроме того, родителям пришлось написать объяснительную.

Сотрудники службы проверили, в каких условиях проживает ребенок, а также провели профилактическую беседу и запретили торговать у магазина.

Теперь продажей украшений мальчик будет заниматься через интернет. Для этого у него имеется страница в Instagram. В социальной службе объяснили, что для ведения законной деятельности нужно зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налог.