В Екатеринбурге «Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов из-за коронавируса
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге «Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов в несколько стран. Ограничения были введены из-за запрета российских властей на перелеты в страны, в которых распространяется коронавирус, сообщает «Комсомольская правда».
Так, были отменены рейсы до Барселоны (с 01.05 по 12.05), Рима (с 10.05 по 28.06), Мюнхена (с 10.05 по 27.06), Парижа (с 10.05 по 27.06), Харбина (с 10.05 по 24.10), Пекина (с 10.05 по 28.06) и Пхукета (с 10.05 по 27.06).
Кроме того, компанией было отменено 19 рейсов из аэропортов в других городах. Пассажирам, имеющим билеты на отмененные рейсы, предлагается оформить возврат. Средства обещают вернуть в полном объеме.
Ранее «Уральскими авиалиниями» были отменены рейсы в Китай, а потом в Израиль и Италию.
В конце 2019 года стало известно о вспышке пневмонии неустановленного типа. Ученые сделали вывод, что возбудителем заболевания является коронавирус нового типа. ВОЗ признала его пандемией, так как общее количество зараженных в мире превысило 120 тысяч человек, в том числе более четырех тысяч скончались.