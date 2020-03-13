В Екатеринбурге «Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов из-за коронавируса

Так, были отменены рейсы до Барселоны (с 01.05 по 12.05), Рима (с 10.05 по 28.06), Мюнхена (с 10.05 по 27.06), Парижа (с 10.05 по 27.06), Харбина (с 10.05 по 24.10), Пекина (с 10.05 по 28.06) и Пхукета (с 10.05 по 27.06).

Кроме того, компанией было отменено 19 рейсов из аэропортов в других городах. Пассажирам, имеющим билеты на отмененные рейсы, предлагается оформить возврат. Средства обещают вернуть в полном объеме.

Ранее «Уральскими авиалиниями» были отменены рейсы в Китай, а потом в Израиль и Италию.