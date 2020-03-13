В Нижнем Тагиле увеличилось число жалоб на бродячих собак

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В Ленинском районе увеличилось количество обращений по бездомным собакам. Об этом сегодня сообщили глава района Геннадий Мальцев на аппаратном совещании в администрации города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как отметил Мальцев, за прошедшую неделю в адрес администрации Ленинского района на городском контроле поступила самая большая доля обращений — 48%. Большинство из них касается бездомных собак.
Сейчас много обращений по собакам. Мы определились, что на следующей неделе плотно поработаем на территории Ленинского района по отлову животных, сказал Геннадий Мальцев.
Напомним, в январе наблюдался всплеск обращений по бездомным собакам. Мэр Владислав Пинаев раскритиковал работу службы по отлову и заявил о возможном расторжении контракта. После этого в Нижнем Тагиле начал функционировать второй экипаж по отлову животных.
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