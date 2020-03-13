В Нижнем Тагиле увеличилось число жалоб на бродячих собак

Как отметил Мальцев, за прошедшую неделю в адрес администрации Ленинского района на городском контроле поступила самая большая доля обращений — 48%. Большинство из них касается бездомных собак.

Сейчас много обращений по собакам. Мы определились, что на следующей неделе плотно поработаем на территории Ленинского района по отлову животных, сказал Геннадий Мальцев.