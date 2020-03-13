В Нижнем Тагиле завершается модернизация асфальтового завода
Сегодня, 09:40ОбществоФото: МУП "Тагилдорстрой"
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МУП «Тагилдорстрой» продолжает модернизировать асфальтовый завод, об этом сообщается в группе организации в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из Уфы в Нижний Тагил привезут новый смеситель для асфальта. Оборудование рассчитано на 1 000 килограмм смеси. Старый смеситель был рассчитан максимум на 800 килограмм.
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Напомним, «Тагилдорстрой» стал генподрядчиком реализации нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле в 2021 году. Предстоит отремонтировать 16 объектов, стоимость контракта — почти 605,3 миллиона рублей.
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