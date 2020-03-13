В Свердловской области семьи с детьми смогут рассчитывать на новое пособие

Данное пособие смогут получать более 55,5 тысячи свердловских семей, а именно тех, чей средний душевой доход составляет менее установленного в области прожиточного минимума. Назначаться социальная выплата будет на каждого ребёнка от трех до семи лет.

Поскольку пособие будет начисляться с 1 января текущего года, а подать заявление можно только с 1 июля, то семье будет выплачено денежных средств сразу за полгода. Главное, чтобы к 1 января нынешнего года ребенку исполнилось три года.