В Свердловской области семьи с детьми смогут рассчитывать на новое пособие
Сегодня, 12:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Выплата составит более пяти с половиной тысяч рублей и будет назначена на год, сообщает «Облгазета» со ссылкой и министра социальной политики региона Андрея Злоказова.
Данное пособие смогут получать более 55,5 тысячи свердловских семей, а именно тех, чей средний душевой доход составляет менее установленного в области прожиточного минимума. Назначаться социальная выплата будет на каждого ребёнка от трех до семи лет.
Поскольку пособие будет начисляться с 1 января текущего года, а подать заявление можно только с 1 июля, то семье будет выплачено денежных средств сразу за полгода. Главное, чтобы к 1 января нынешнего года ребенку исполнилось три года.
Отметим, что из регионального бюджета на такую выплату будет направлено более четырех миллиардов рублей. Всего же в России выплаты получат около двух детей, а выделено на эти цели будет 136,4 миллиарда рублей.
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