Заксобрания 85 регионов РФ проголосовали за изменения в Конституции
Сегодня, 17:56ОбществоФото: kremlin.ru
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Заксобрания всех 85 российских регионов проголосовали за законопроект о внесении изменений в Основной закон страны.
Еще вчера, 12 марта, удалось достигнуть минимума для рассмотрения Конституционным Судом предлагаемых поправок. «За» высказались представители 57 регионов, сообщает ТАСС.
Теперь законопроект поддержали и остальные субъекты России. В пятницу, 13 марта, его рассмотрели парламенты Тывы, ЯНАО, Камчатского края и Адыгеи. При этом 45 депутатов последнего региона проголосовали «за», а еще двое воздержались.
Заместитель председателя парламента Республики Адыгея — председатель Комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям Аскер Савв считает, что назначение высших должностных лиц при участии депутатов сделает законодательную и исполнительную ветви власти более сбалансированными.
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