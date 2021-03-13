МегаФон создает частную сеть LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

В спецавтомобилях будут установлены IoT-детекторы, предназначенные для мониторинга за давлением в шинах, которые имею повышенный износ при работе в скалистой местности. Датчики передают информацию о количестве горючего в баке, количестве загруженного материала и о времени простоя.