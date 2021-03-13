МегаФон создает частную сеть LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

МегаФон создает частную сеть LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

Сегодня, 10:00ОбществоФото: Пресс-служба «МагаФон»
МегаФон организует частную беспроводную сеть LTE для предприятия на Удонском месторождении меди. Она позволит предоставить сотрудникам бесперебойную связь, обезопасить и автоматизировать производство.

Организованная корпоративная сеть в диапазоне 1,8 ГГц охватит площадь самого места разработки, а также технические здания на территории будущего горно-металлургического завода и обогатительной фабрики.

Предварительно МегаФон организует работникам компании и сотрудникам подрядчиков связь по технологии 4G. Также будут созданы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов.

Своя сеть открывает предприятиям ряд возможностей. В основном, при организации сети используется технология Wi-Fi, которая проигрывает Private LTE по устойчивости к помехам, задержкам передачи сигнала, защищенности соединения, рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФон Наталья Талдыкина.

Руководитель отметила, что частная сеть LTE полностью изолирует информацию внутри сегмента и имеет более высокий уровень покрытия внутри помещений. Внутри предприятия организуется защищенная и закрытая среда передачи данных для цифровых сервисов. Это имеет повышенное значение для предприятий по добыче ископаемых и промышленных организаций. Такие компании выдвигают строгие требования к обеспечению надежности и безопасности.

Фото:Пресс-служба «МагаФон»

В пресс-службе оператора уточнили, что в «Удоканской меди» корпоративная сеть Private LTE позволит внедрить автоматизацию систем управления для транспорта. Она создаст необходимую среду для передачи данных телеметрии с карьерной техники, что обеспечит ведение учета и контроль за эффективностью работы оборудования и техники.

В спецавтомобилях будут установлены IoT-детекторы, предназначенные для мониторинга за давлением в шинах, которые имею повышенный износ при работе в скалистой местности. Датчики передают информацию о количестве горючего в баке, количестве загруженного материала и о времени простоя.

Частная устойчивая сеть также позволит автоматизировать такие сложные процессы как взрывобуровые работы, что повысит безопасность персонала. В климатических условиях вечной мерзлоты, максимальное исключения человека из процессов является важнейшим. В случае, когда участие человека требуется, обеспечивается максимальная оптимизация рабочего процесса.

МегаФон предоставит «Удоканской меди» цифровую радиосвязь «МегаФон Транкинг». Она предназначена для индивидуальных разговоров, конференций и переговоров, с возможностью передачи файлов мультимедиа. Встроенная система определения местоположения позволит в реальном времени фиксировать расположение сотрудников, а в случае ЧП — организовывать рабочих в группы и принимать меры оперативного реагирования.

Наша компания ведет не только строительство самого горно-обогатительного предприятия, но и проводит инженерные коммуникации, организует инфраструктуру для транспорта, поделился Генеральный директор «Удоканской меди» Герман Миронов.

Современная цифровая связь МегаФона упрощает и оптимизирует процессы из самых разных сфер деятельности на узкопрофильных объектах. Гендиректор отдельно отметил максимальную безопасность передачи данных.

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