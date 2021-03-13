Работники ЕВРАЗ НТМК без прививок от COVID-19 будут сами платить за диагностику

Работникам АО «ЕВРАЗ НТМК» объяснили требования по участию в вакцинации от коронавируса. За отказ от прививки без объективных причин сотрудники предприятия понесут дополнительные расходы на диагностику, выявление антител и самоизоляцию.

АО «ЕВРАЗ НТМК» предъявило работникам корпоративные условия, согласно которым их обязуют за отказ от вакцинации без уважительной причины самих оплачивать тест на коронавирус. На самоизоляцию при заболевании такие сотрудники пойдут без выплат от предприятия. По обновленным требованиям, предприятие предоставляет диагностическое тестирование, тестирование на антитела и самоизоляцию только людям с поставленной прививкой от коронавируса. Под эти правила также попадает категория людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение трех месяцев до даты теста, либо имеющих медицинские противопоказания. К списку относятся также работники с причинами, которые признаны уважительными по решению штаба по реагированию на распространение коронавирусной инфекции. Нарушивших требования могут привлечь к ответственности, предусмотренной российским законодательством.

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