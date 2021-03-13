Скрывшегося с места ДТП водителя больше месяца разыскивают в Нижнем Тагиле

Скрывшегося с места ДТП водителя больше месяца разыскивают в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Больше месяца в Нижнем Тагиле идут поиски водителя, который сбил 54-летнего пешехода и скрылся.

Инцидент произошел 5 февраля, утром, напротив дома № 30 на улице Пихтовая. Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы, но установить личность водителя и его автомобиль пока не удалось, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».

Всех, кто располагает какими-либо данными по случившемуся ДТП, просьба обратиться по адресу: улица Островского, 7, кабинет 114 или по телефону: 8 (3435) 97-62-59.

Напомним, 1 марта в Екатеринбурге 18-летнего молодого человека и 9-летнюю школьницу сбил неизвестный на пешеходном переходе. После водитель скрылся.

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