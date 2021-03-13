Скрывшегося с места ДТП водителя больше месяца разыскивают в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 5 февраля, утром, напротив дома № 30 на улице Пихтовая. Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы, но установить личность водителя и его автомобиль пока не удалось, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».