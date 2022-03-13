1650 беженцев с Донбасса примет Свердловская область

1650 человек мирного населения, беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, примут в Свердловской области. Всего на территории России расселят почти 96 тысяч человек.

Беженцев будут принимать в 82 субъектах страны, исключением стали Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. Больше всего людей разместят в Воронежской области — семь тысяч человек. В УрФО лидером по приему станет Свердловская область, почти столько же беженцев отправятся в Тюменскую область — 1600 человек, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Если численность беженцев превысит установленную для региона норму, людей будут перенаправлять в другие субъекты РФ. Напомним, в Нижнем Тагиле был объявлен сбор гуманитарной помощи беженцам из Украины. Местные жители неоднозначно высказывались о размещении беженцев в городе. Некоторые тагильчане отмечали, что им самим необходима помощь. Нам бы кто помог. Тагильчане высказались о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в городе

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