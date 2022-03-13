1650 беженцев с Донбасса примет Свердловская область

1650 беженцев с Донбасса примет Свердловская область
1650 беженцев с Донбасса примет Свердловская область
Сегодня, 13:27ОбществоФото: 1MI
1650 человек мирного населения, беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, примут в Свердловской области. Всего на территории России расселят почти 96 тысяч человек.

Беженцев будут принимать в 82 субъектах страны, исключением стали Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. Больше всего людей разместят в Воронежской области — семь тысяч человек. В УрФО лидером по приему станет Свердловская область, почти столько же беженцев отправятся в Тюменскую область — 1600 человек, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Если численность беженцев превысит установленную для региона норму, людей будут перенаправлять в другие субъекты РФ.

Напомним, в Нижнем Тагиле был объявлен сбор гуманитарной помощи беженцам из Украины. Местные жители неоднозначно высказывались о размещении беженцев в городе. Некоторые тагильчане отмечали, что им самим необходима помощь.

Сюжеты:
Операция на Украине
Материалы по теме:
Свердловская областьУкраинаДонбассбеженцы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы