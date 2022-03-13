Мэр Алапаевска с сыновьями попросились воевать добровольцами на Украину

Вместе с отцом заявление в военкомат подписали его сыновья Евгений и Шамиль. По словам главы города, решение об участии в военной операции было принято вместе с детьми. Сам Сайгид Билалов считает себя патриотом России и говорит, что должен служить примером для жителей Алапаевска.