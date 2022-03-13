Мэр Алапаевска с сыновьями попросились воевать добровольцами на Украину

Мэр Алапаевска с сыновьями попросились воевать добровольцами на Украину
Мэр Алапаевска с сыновьями попросились воевать добровольцами на Украину
Сегодня, 10:45ОбществоФото: 1MI
Мэр Алапаевска Сайгид Билалов попросил военного комиссара отправить его и сыновей добровольно воевать на Украину.

Вместе с отцом заявление в военкомат подписали его сыновья Евгений и Шамиль. По словам главы города, решение об участии в военной операции было принято вместе с детьми. Сам Сайгид Билалов считает себя патриотом России и говорит, что должен служить примером для жителей Алапаевска.

Раньше мэр служил на военно-морском флоте, а старший сын — в спецназе. Младшему сыну сейчас 18 лет. Он, по словам отца, тоже рвется в армию, пишет ЕАН.

Фото:личная страница Сайгида Билалова "ВКонтакте"

Напомним, 24 февраля российские войска начали военную операцию на Украине после того, как Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Редакция TagilCity.ru следит за развитием событий и постоянно обновляет карту военной операции по данным Министерства обороны РФ.

Сюжеты:
Операция на Украине
Материалы по теме:
РоссиямэрУкраинаАлапаевск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы