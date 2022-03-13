Переносить информацию в ВК рекомендуют россиянам в связи с блокировкой Instagram

Переносить информацию в ВК рекомендуют россиянам в связи с блокировкой Instagram
Переносить информацию в ВК рекомендуют россиянам в связи с блокировкой Instagram
Сегодня, 15:53ОбществоФото: pixabay.com
Сохранять и переносить информацию «ВКонтакте» и «Одноклассники» рекомендует Роскомнадзор пользователям Instagram в связи с его блокировкой в России.

Instagram перестанет функционировать на территории России 14 марта в 00.00 из-за призывов к насилию в связи с военной операцией на Украине.

В Роскомнадзоре отметили, что таким образом они обеспечивают психологическое здоровье россиян, в первую очередь детей и подростков, а также защищают их от травли и оскорблений в интернете.

Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети ВКонтакте и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса, пояснили в ведомстве.

Напомним, с 5 марта по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к соцсетям Twitter и Facebook.

Материалы по теме:
РоссиясанкцииУкраинароскомнадзорinstagram
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы