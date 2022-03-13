Переносить информацию в ВК рекомендуют россиянам в связи с блокировкой Instagram

Сохранять и переносить информацию «ВКонтакте» и «Одноклассники» рекомендует Роскомнадзор пользователям Instagram в связи с его блокировкой в России.

Instagram перестанет функционировать на территории России 14 марта в 00.00 из-за призывов к насилию в связи с военной операцией на Украине. В Роскомнадзоре отметили, что таким образом они обеспечивают психологическое здоровье россиян, в первую очередь детей и подростков, а также защищают их от травли и оскорблений в интернете. Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети ВКонтакте и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса, пояснили в ведомстве. Напомним, с 5 марта по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к соцсетям Twitter и Facebook. Twitter попал под санкции Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ

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