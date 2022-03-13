Политик из Башкирии Мурзагулов запустил совместный проект с Моргенштерном

Ростислав Мурзагулов, в прошлом влиятельный политик Башкортостана, стал одним из партнеров Моргенштерна. Они работают над масштабным проектом - медиахолдинг уже набрал многомиллионную аудиторию.

Партнеры работают над развитием страниц в соцсетях, телеграм- и ютуб-каналов, охватывая практически все популярные направления. Уже сейчас соцсети скандально известного рэпера являются самыми посещаемыми из всех российских музыкантов, а телеграм-канал НЕ МОРГЕНШТЕРН стал одним из популярных в сети Рунет, сообщает bfmufa.ru. В последнее время публикации рэпера стали все чаще освещать политические и социальные вопросы, хотя подача материала остается подчеркнуто нейтральной. По любой проблеме представляются мнения обеих сторон, свой взгляд на тему журналисты медиа высказывают только в публикациях, касающихся социальной несправедливости. Такие заметки публикуются с пометкой «моргенЗорро» и чаще всего касаются проблем с некачественным предоставлением медицинских услуг, увольнений незащищенных слоев населения и иных острых социальных вопросов. Бывший башкирский политик является ведущим программы Wrap Up. Соведущая Мурзагулова – популярная модель и журналистка Ульяна Тригубчак.

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